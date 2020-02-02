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Аль Пачино упал на церемонии вручения премии BAFTA (фото)
В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне проходит 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Это одна из самых престижных наград в мире в области кино и телевидения. Красная дорожка собрала множество кинозвезд и прочих знаменитостей не только из Великобритании, но и из США и других стран мира.
В число претендентов на премию BAFTA в этом году попал и легендарный Аль Пачино. 79-летний актер номинирован за роль в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец». Он сыграл там профсоюзного босса Джимми Хоффу.
В Лондон Пачино прилетел вместе со своей подругой, израильской актрисой Мейтал Дохан. Поднимаясь по ступенькам знаменитого зала Royal Albert Hall Аль споткнулся и не устоял на ногах. К нему тут же бросились на помощь охранники. К счастью, все обошлось. Во всяком случае актер с трудом, но все же направился в зал.
Фото Getty Images
Напомним, фаворитами являются три фильма — «Ирландец» Мартина Скорсезе", «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино и «Джокер» Тодда Филлипса. «Джокер» представлен в 11 номинациях", «Ирландец» и «Однажды в… Голливуде» — в 10 номинациях каждый.
Читайте в «ФАКТАХ»: Я играл в школьных спектаклях не из любви к театру, а чтобы пропускать уроки, — Аль Пачино
«ФАКТЫ» следят за ходом 73-й церемонии вручения премии BAFTA. Имена победителей станут известны в ближайшее время.
Напомним, в прошлом году триумфатором BAFTA стал фильм «Фаворитка», получивший семь статуэток в виде золотой маски.
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