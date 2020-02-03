В США за тысячи долларов продали золотые унитазы Фрэнка Синатры

Мир

Золотые унитазы известного певца Фрэнка Синатры, ученик которого несколько лет назад выступал на одесском «Привозе», продали на аукционе в США.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, на аукцион SS Auction была выставлены мебель и предметы из номера отеля в бывшем казино Golden Nugget в Атлантик-Сити, где проживал певец.

Владелец казино Стив Винн собрал уникальную коллекцию со всего мира для оформления огромного номера люкс площадью свыше 550 кв. м для любимого исполнителя. Никому кроме него не позволялось останавливаться там, а после смерти певца номер также был закрыт для проживания.

На аукционе особый интерес вызвали мраморные и позолоченные унитазы, привезенные для Синатры из Италии. Один из них — с позолоченной крышкой — продали за $ 4250, а мраморный с золотыми ободками без сиденья ушел за $ 1800. По словам менеджера по маркетингу аукционного дома Дэвида Беренблита, покупателями лотов стали поклонники Синатры, желающие «вкусить» его роскошный образ жизни.

Помимо люксовых туалетов, на аукционе продали мини-рояль за $ 7 тыс., его часы марки Ferdinand Berthoud за $ 13 тыс., а также фонтанчик из номера работы Энида Янделла, который был продан за $ 33 тыс. В результате были проданы все 197 предметов, выставленные на аукционе. По словам экспертов, торги показали, что многие люди по-прежнему вдохновлены стилем жизни Синатры, умершего в 1998 году. Стартовая цена некоторых предметов не превышала $ 30−50.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании из родового имения бывшего премьер -министра страны Уинстона Черчилля украли золотой унитаз. К счастью, раритетная сантехника была вскоре обнаружена.

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