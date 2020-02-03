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Снегопады на подходе: синоптики предупредили о перемене погоды
В ближайшие дни Украину ждет похолодание. На смену затянувшейся зимней оттепели придут дожди со снегом. В понедельник, 3 февраля, дожди ожидаются во всех областях, за исключением некоторых районов Черниговской и Сумской области. В Карпатах — сильный снег с дождем, на Закарпатье — мокрый снег.
Кроме дождей, день 3 февраля принесет еще и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Днем столбики термометров покажут до +8°, в южных областях до +13°, в Карпатах — не выше 2° тепла.
4 февраля осадки усилятся. В западных областях ожидается снег, на юге дождь, на севере — дождь со снегом. Температура днем до 5 градусов тепла, на юге — до +7°. Ночью около 0°, в восточных и северо-восточных областях — небольшой мороз до -2 градусов.
Напомним, о похолодании с заморозками и снегом предупреждали как народные синоптики, так и популярные приметы. Так, по прогнозу от харьковского сурка, Украину ждет еще шесть недель зимы.
Народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «ФАКТАМ» рассказал, что ждет в конце первой декады февраля ощутимого снижения температуры.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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