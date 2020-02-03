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Мир

Войска Путина убили 11 мирных жителей в Сирии

9:19 3 февраля 2020 112
Авиаудар
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как СМИ сообщили о ликвидации в Сирии четверых сотрудников Центра специального назначения ФСБ России 1 февраля, стало известно, что в результате ударов авиации России 2 февраля погибли 11 мирных жителей.

Как сообщает турецкое информагентство «Анадола», в воскресенье российская авиация бомбила город Серакиб, поселки Сермин, Дадих, Мердих и Нейреб в провинции Идлиб, а также селение Дарет Иззе в провинции Алеппо.

Источники информагентства сообщают, что больше всего погибших в Сермине — там жертвами авиаударов стали 8 человек. О количестве пострадавших в результате авиаударов не сообщается. Лишь известно, что их госпитализировали в близлежащие больницы.

Не исключено, что погибших будет больше — отряды сил гражданской обороны продолжают разбирают завалы, под которыми могут оказаться люди.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно президент РФ Владимир Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом в российском командном пункте в Дамаске — в сети обратили внимание на демонстрацию преувеличенного дружелюбия хозяина Кремля.

Фото с сайта https://www.aa.com.tr.

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