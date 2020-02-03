- 09:56 Генерал сравнил Сивохо с Жириновским и раскрыл хитрый ход Зеленского
- 09:39 Пожар в одесской многоэтажке забрал жизни троих людей
- 09:24 Коварный зять подарил тестю плавки — в бассейне мужчину ждал неприятный сюрприз (фото, видео 18+)
- 09:19 Войска Путина убили 11 мирных жителей в Сирии
- 09:16 2-летний ребенок умер из-за йогурта: шокирующая смерть в России
- 08:50 Не вижу препятствий: упорная собака перелезла через высокий забор, цепляясь за сетку
- 08:41 Кремль изменил план "Новороссия", Путину нужна вся Украина, — генерал Сергей Кривонос
- 08:34 Путин расширяет полномочия: Илларионов рассказал о последствиях изменения Конституции РФ
- 08:23 В Украине появятся частные СИЗО: что это такое и как они будут работать
- 08:07 Шутка Брэда Питта о принце Гарри вызвала гримасу у принца Уильяма на церемонии BAFTA
- 08:05 Звезды сериала "Школа" порадовали поклонников эффектными пляжными фото
- 08:03 Китайский коронавирус добрался до новой страны: свежие данные о жертвах
Коварный зять подарил тестю плавки — в бассейне мужчину ждал неприятный сюрприз (фото, видео 18+)
55-летний британец Дин Хейг, отдыхавший вместе с семьей в Португалии, получил в подарок от любящего зятя Люка «дизайнерские» плавки. И решил воспользоваться обновкой во время визита в водный парк. Однако в бассейне мужчину ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, плавки были сделаны из материала, который растворяется в воде. Они треснули на две половинки и начали стремительно таять.
Дин был вынужден спешно покинуть публичную зону, придерживая остатки шортов, и спрятаться за мусорным ящиком под смех своих вооруженных видеокамерами родственников (их собралось в аквапарке 12 человек).
В конце концов паниковавший британец также нашел в себе силы посмеяться над шуткой.
Как пишет издание The Sun, в курсе розыгрыша были жена и дочь Хейга.
«Он один из тех людей, которые не беспокоятся об одежде. Все, что он носит, покупает ему жена Линн. Она сказала ему, что я купил для него симпатичные шорты. И сначала он ее обвинил в случившемся», — рассказал Люк. Плавки для пранкеров он приобрел на eBay за 32 доллара. Зять говорит, что у его тестя отличное чувство юмора, и он сам обожает устраивать розыгрыши. При этом Люк признает, что теперь ему нужно держать ухо востро, поскольку Дин может отомстить.
Читайте также: Последний розыгрыш: ирландец насмешил родных и друзей криками из гроба на своих похоронах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...