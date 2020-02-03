Коварный зять подарил тестю плавки — в бассейне мужчину ждал неприятный сюрприз (фото, видео 18+)

Мир

55-летний британец Дин Хейг, отдыхавший вместе с семьей в Португалии, получил в подарок от любящего зятя Люка «дизайнерские» плавки. И решил воспользоваться обновкой во время визита в водный парк. Однако в бассейне мужчину ждал неприятный сюрприз. Как оказалось, плавки были сделаны из материала, который растворяется в воде. Они треснули на две половинки и начали стремительно таять.

Дин был вынужден спешно покинуть публичную зону, придерживая остатки шортов, и спрятаться за мусорным ящиком под смех своих вооруженных видеокамерами родственников (их собралось в аквапарке 12 человек).

В конце концов паниковавший британец также нашел в себе силы посмеяться над шуткой.

Как пишет издание The Sun, в курсе розыгрыша были жена и дочь Хейга.

«Он один из тех людей, которые не беспокоятся об одежде. Все, что он носит, покупает ему жена Линн. Она сказала ему, что я купил для него симпатичные шорты. И сначала он ее обвинил в случившемся», — рассказал Люк. Плавки для пранкеров он приобрел на eBay за 32 доллара. Зять говорит, что у его тестя отличное чувство юмора, и он сам обожает устраивать розыгрыши. При этом Люк признает, что теперь ему нужно держать ухо востро, поскольку Дин может отомстить.

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