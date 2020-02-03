Генерал сравнил Сивохо с Жириновским и раскрыл хитрый ход Зеленского

Украина

Авторы идеи назначить Сергея Сивохо в Совет нацбезопасности используют бывшего бывшего кавээнщика как «пробный шар», чтобы тестировать реакцию общества на сомнительные инициативы. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос.

По словам генерала, для него появление Сивохо в СНБОУ было нелепостью. Но есть мнение, что кураторы Сивохо рассматривают бывшего шоумена как «украинского Жириновского» — человека, который озвучит идею, слишком радикальную, чтобы прямо предлагать ее от имени власти.

«Для чего нужен такой советник? Чтобы сделать из него что-то типа Жириновского, на чьих репликах Кремль проверяет реакцию российского общества на определенные месседжи? Сивохо используют так же. Он что-то произносит, и сразу понятно, насколько общество воспринимает этот посыл», — объяснил Кривонос.

С момента назначения Сивохо действительно озвучил ряд крайне спорных инициатив. Так, например, было предложено, чтобы Украина платила пенсии людям на оккупированном Донбассе, не заставляя население предварительно регистрироваться в условном Бахмуте, на подконтрольной территории.

Кроме того, Сивохо объявил о начале подготовки к выборам на оккупированном Донбассе. Острую дискуссию спровоцировали и намеки советника, что Украине нужно просить прощения перед жителями ОРДЛО. Также разозлили украинцев предложения Сивохо, чтобы миротворцем на Донбассе выступили церковники московского патриархата.

Многие эксперты предрекают, что Сивохо станет тем представителем Киева, которого Зеленский отправит в Донецк на переговоры к боевикам. В этом свете скандальные заявления Сивохо вполне оправданы: будущему «коммуникатору-миротворцу» нужно нарабатывать себе репутацию.

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