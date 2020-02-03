24.88 / 25.14 27.42 / 27.84
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Генерал сравнил Сивохо с Жириновским и раскрыл хитрый ход Зеленского

9:56 3 февраля 2020 641
сивохо
Инф. «ФАКТОВ»

Авторы идеи назначить Сергея Сивохо в Совет нацбезопасности используют бывшего бывшего кавээнщика как «пробный шар», чтобы тестировать реакцию общества на сомнительные инициативы. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос.

По словам генерала, для него появление Сивохо в СНБОУ было нелепостью. Но есть мнение, что кураторы Сивохо рассматривают бывшего шоумена как «украинского Жириновского» — человека, который озвучит идею, слишком радикальную, чтобы прямо предлагать ее от имени власти.

«Для чего нужен такой советник? Чтобы сделать из него что-то типа Жириновского, на чьих репликах Кремль проверяет реакцию российского общества на определенные месседжи? Сивохо используют так же. Он что-то произносит, и сразу понятно, насколько общество воспринимает этот посыл», — объяснил Кривонос.

С момента назначения Сивохо действительно озвучил ряд крайне спорных инициатив. Так, например, было предложено, чтобы Украина платила пенсии людям на оккупированном Донбассе, не заставляя население предварительно регистрироваться в условном Бахмуте, на подконтрольной территории.

Кроме того, Сивохо объявил о начале подготовки к выборам на оккупированном Донбассе. Острую дискуссию спровоцировали и намеки советника, что Украине нужно просить прощения перед жителями ОРДЛО. Также разозлили украинцев предложения Сивохо, чтобы миротворцем на Донбассе выступили церковники московского патриархата.

Многие эксперты предрекают, что Сивохо станет тем представителем Киева, которого Зеленский отправит в Донецк на переговоры к боевикам. В этом свете скандальные заявления Сивохо вполне оправданы: будущему «коммуникатору-миротворцу» нужно нарабатывать себе репутацию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер