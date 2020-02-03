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Украина

Названы самые популярные направления на украинской железной дороге (инфографика)

10:39 3 февраля 2020 115
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

«Укрзалізниця» определила самый популярный поезд 2019 года. Больше всего билетов было куплено на направление Киев — Харьков. За год для поездок из столицы в Харьков и обратно услугами железной дороги воспользовались 1,7 миллиона человек.

Вторым по популярности ожидаемо стало направление Киев-Львов. Перед праздниками и длительными выходными «Укрзалізниця» традиционно запускает дополнительные составы в западном направлении, и это сыграло свою роль. За год поезда между Киевом и Львовом перевезли 1,6 млн пассажиров.

В центральной части Украины самым популярным пунктом назначения является город Днепр. За прошедший год из Киева в Днепр и в обратном направлении прокатились 1,3 млн пассажиров.

В первую четверку вошло направление Киев — Винница. Между городами хорошо развито автомобильное сообщение, но 1,1 миллиона пассажиров предпочли поезд.

Статистика показала, что в Одессу из Киева население больше любит добираться автотранспортом. Это касается самых разных пассажиров: едущих в гости к родственникам, с бизнес-целями или для отдыха на море. Поезда между Киевом и Одессой перевезли 0,9 миллиона пассажиров, и это направление замыкает первую пятерку популярных.

инфографика

Напомним, пассажирам разрешат покупать билеты на поезд не по паспорту, а по электронному удостоверения водителя. А с марта на «Укрзалізнице» запланировано очередное повышение стоимости услуг.

Фото info.uz.ua

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