- 10:50 Как будут платить субсидии при двух платежках за газ
- 10:50 С Шакирой и Дженнифер Лопес: в США устроили нереальный Супербоул за 300 миллионов долларов
- 10:49 126 производителей «зеленой» энергии требуют от Зеленского остановить давление на отрасль
- 10:39 Названы самые популярные направления на украинской железной дороге (инфографика)
- 10:38 До 1000 долларов: СМИ рассказали, сколько стоит разместить заказной пост в Facebook
- 10:33 Советник премьера Голик о ходе «Большой стройки»: на Киевщине уже скоро откроют две новые школы
- 10:28 Вере Брежневой — 38, а выглядит на 18! Самые яркие фото певицы
- 10:16 Перекладывает проблему на "больших дядь": Зеленского упрекнули за странный посыл по Крыму
- 10:11 Принц Гарри и Меган Маркл заставляют полицейских бегать по поручениям, как прислугу
- 09:56 Генерал сравнил Сивохо с Жириновским и раскрыл хитрый ход Зеленского
- 09:39 Пожар в одесской многоэтажке забрал жизни трех человек
- 09:24 Коварный зять подарил тестю плавки — в бассейне мужчину ждал неприятный сюрприз (фото, видео 18+)
С Шакирой и Дженнифер Лопес: в США устроили нереальный Супербоул за 300 миллионов долларов (фото, видео)
В ночь с 2 на 3 февраля в Майами на Hard Rock Stadium прошло грандиозное событие — финал Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49ерс».
Супербоул, как официально называется решающий поединок за чемпионский титул, по праву считается самым дорогим спортивным мероприятием в мире. К примеру, 30-секундный рекламный ролик в перерывах трансляции стоит 5 млн долларов, а прибыль телеканала CBS за один день составляет порядка 300 млн в американской валюте!
Неудивительно, что в большом перерыве присутствующих на стадионе 62 тысячи зрителей и более чем 100-миллионную телеаудиторию развлекали мегазвезды — Шакира и Дженнифер Лопес. К слову, самый дешевый билет на Супербоул стоил 2500 долларов, а средняя стоимость пропускных тикетов на мегашоу достигала 6390 долларов.
Что касается самого матча, то команды порадовали зрителей интригой. После двух четвертей счет был равный — 10:10. После третьей четверти «Сан-Франциско 49ерс» вели в 10 очков (20:10), но затем «Канзас-Сити Чифс» перевернули все с ног на голову и вырвали победу — 31:20. Этот титул стал для команды из Канзаса вторым в истории — первый был завоеван в далеком 1970-м.
Видеообзор матча можно посмотреть по этой ссылке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Нью-Ингленд Патриотс» выиграл Супербоул и повторил рекорд НФЛ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...