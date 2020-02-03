Спорт

С Шакирой и Дженнифер Лопес: в США устроили нереальный Супербоул за 300 миллионов долларов (фото, видео)

В ночь с 2 на 3 февраля в Майами на Hard Rock Stadium прошло грандиозное событие — финал Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49ерс».

Супербоул, как официально называется решающий поединок за чемпионский титул, по праву считается самым дорогим спортивным мероприятием в мире. К примеру, 30-секундный рекламный ролик в перерывах трансляции стоит 5 млн долларов, а прибыль телеканала CBS за один день составляет порядка 300 млн в американской валюте!

Неудивительно, что в большом перерыве присутствующих на стадионе 62 тысячи зрителей и более чем 100-миллионную телеаудиторию развлекали мегазвезды — Шакира и Дженнифер Лопес. К слову, самый дешевый билет на Супербоул стоил 2500 долларов, а средняя стоимость пропускных тикетов на мегашоу достигала 6390 долларов.

Что касается самого матча, то команды порадовали зрителей интригой. После двух четвертей счет был равный — 10:10. После третьей четверти «Сан-Франциско 49ерс» вели в 10 очков (20:10), но затем «Канзас-Сити Чифс» перевернули все с ног на голову и вырвали победу — 31:20. Этот титул стал для команды из Канзаса вторым в истории — первый был завоеван в далеком 1970-м.

Видеообзор матча можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Нью-Ингленд Патриотс» выиграл Супербоул и повторил рекорд НФЛ.

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