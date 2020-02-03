Льготные кредиты на развитие бизнеса: кто и где сможет получить деньги

Деньги

С 1 февраля в Украине начала действовать государственная программа доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Как сообщили в Министерстве финансов Украины, в данной программе смогут принять участие около 50 тысяч предпринимателей. Выдавать такие кредиты уже готовы несколько банков, в частности государственные «Ощадбанк», «Укргазбанк» и «ПриватБанк».

«У каждого банка могут быть свои условия предоставления льготных кредитов»

«Государство не будет регулировать проценты по кредитам в банках, а будет компенсировать им разницу, чтобы предприниматель в результате выплачивал меньше, — сообщил в эфире «Сніданку з 1+1» министр экономики Украины Тимофей Милованов. — Главная идея, что государство компенсирует часть кредитной ставки для банков, чтобы реальная ставка, которую платит предприниматель, была 5%, 7% и 9%. На сегодня это только государственные банки, но в ближайшее время будут присоединяться и частные.

Банки сами решают, кому давать кредиты. В свою очередь, государство будет проверять, выполнил ли предприниматель все условия программы. То есть, например, если человек подает заявку и хочет купить себе Mercedes и ездить на нем, то это не подпадает под программу. А если человек хочет приобрести оборудование или аппаратуру, например, камеры, чтобы начать заниматься творчеством, писать и продавать видео. Тогда это подлежит льготному кредитованию.

Но предприниматель должен показать бизнес-план. Чтобы получить помощь от государства, нужно продемонстрировать, каким образом основные средства будут генерироваться и приносить доход компании.

На самом деле у каждого банка могут быть свои условия. Общей формы от государства не будет. Это банк дает анкеты и документы и общаетесь вы с банком и заполняете документы. Также для тех людей, кому банк отказал, будет предусмотрена такая опция, как предложение пройти обучение. Это будет бесплатное обучение, часть которого будет проходить в течение шести недель в режиме офлайн. Также будет онлайн-обучение", — отметил министр.

В Министерстве финансов тем временем посчитали, сколько предпринимателей смогут получить льготный кредит — с учетом выделенных в государственном бюджете средств.

«По предварительным оценкам, около 50 тысяч заемщиков смогут принять участие в этой программе уже в 2020 году, что будет способствовать росту уровня занятости в Украине, развитию инновационных и эффективных предприятий, а следовательно, расширению налоговой базы и увеличению дохода государственного бюджета Украины, что позволит бесперебойно финансировать программу», — говорится в официальном сообщении Министерства финансов Украины.

Так сколько же денег выделит государство на льготные кредиты?

«С 23 января 2020 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства, которым статью 14 закона о бюджете дополнили пунктом 29: предусмотрено обеспечение функционирования такого фонда за счет поступления от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выданных им в обмен на облигации внутреннего государственного займа, — сообщил «ФАКТАМ» управляющий партнер АО «Лещенко, Дорошенко и партнеры» Александр Лещенко. — В частности, согласно этому закону, планируется направить 2 млрд грн на бюджетную программу «Фонд развития предпринимательства». В то же время, согласно пояснительной записке к данному закону, в 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц их также можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах.

То есть программа будет работать при поступлении от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а потому можем говорить, что такие кредиты будут выдаваться желающим принять участие в программе из бюджета Украины, а банки будут выступать операторами".

«Выдаваемый льготный кредит будет обеспечен залогом»

Так кто же сможет участвовать в программе доступных кредитов и по каким критериям будут отбираться эти участники?

«Сейчас все желающие получить льготный кредит могут оставить запрос со своими контактными данными на специальном сайте, — отметил Александр Лещенко. — Согласно информации, обнародованной Кабинетом министров, программа предусматривает получение кредита микро- и малым бизнесом со следующими процентными ставками:

5% годовых, если выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;



7% годовых — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн (не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%);



9% годовых — для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.



На сайте программы сообщаются следующие условия получения кредита:

5% - для стартапов, то есть лиц, которые имеют опыт, идею и хотят начать бизнес, или же если человек только начал свой бизнес и желает его развивать;

7% - для лиц, которые начали или уже имеют свой бизнес с выручкой до 25 млн грн и хотят его развивать;

9% - для лиц, которые имеют свой бизнес с выручкой от 25 до 50 млн грн, хотят его развивать и увеличивать численность наемных работников.

Также на этом сайте сообщаются следующие параметры программы «Фонд развития предпринимательства»:

предусмотрена дополнительная компенсация процентной ставки — 0,5% за каждого нового сотрудника;

максимальная сумма кредита — до 1,5 млн гривен, максимальный срок кредита — до 5 лет;

вид кредита — инвестиционное кредитование;

собственное участие получателя — от 20% суммы проекта;

цель кредита — приобретение новых либо модернизация имеющихся основных средств для осуществления хозяйственной деятельности.

Указанная программа предусмотрена для новых юридических лиц и физлиц-предпринимателей резидентов или же для уже действующих субъектов хозяйствования с деятельностью от 12 месяцев.

Для получения кредита и участия в этой программе они должны иметь:

для лиц, которые планируют бизнес с нуля, — бизнес-план;

для действующего бизнеса — отсутствие негативной истории, касающейся прибыльной деятельности за последний отчетный год.

Вместе с тем на сайте Кабинета министров Украины содержится информация о том, что одним из направлений поддержки Фонда развития предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства является предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро- и малому бизнесу, если у них не хватает залога. То есть можно сделать вывод, что выполнение взятых на себя обязательств в этой программе не будет «бесплатным», а будет обеспечено залогом в качестве гарантии выполнения обязательств — в случае получения кредитных средств по этой программе", — отметил Лещенко.

Стоит напомнит, что с 19 января 2020 года вступило в силу постановление Национального банка Украины «Об утверждении изменений к правилам расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите». Теперь банкам и финансовым компаниям окончательно запрещено скрывать от своих клиентов какую-либо информацию о предоставляемом кредите. Кроме того, начал действовать новый механизм расчета стоимости потребительских кредитов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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