В белом бронированном лимузине: дочь легендарного наркобарона Эль Чапо вышла замуж

Мир

В мексиканском городе Кулиакан состоялась свадьба дочери легендарного наркобарона Хоакина Гусмана, больше известного под прозвищем Эль-Чапо («Коротышка»). Избранником Алехандрины Жизель Гусман стал Эдгар Казарес — племянник Бланки Маргариты Казарес. Бланка по прозвищу Императрица считается «финансовым директором» наркокартеля Синалоа.

Церемония венчания, как пишет издание The Sun, состоялась в кафедральном соборе, куда невеста прибыла в белом бронированном лимузине. Ее сопровождали вооруженные члены картеля ее отца. Собор на это время был полностью закрыт для посторонней публики.

Невеста с матерью

На свадьбе невеста танцевала со своей матерью Марией — первой женой Эль Чапо. Сам наркобарон на свадьбе дочки не присутствовал. Ныне он отбывает пожизненный срок в американской тюрьме. Однако его наркобизнес с успехом продолжают сыновья.

Сама Алехандрина запатентовала в прошлом году собственный бренд El Chapo 701. Она выпускает модную одежду и напитки — в том числе пиво El Chapo. Название бренда объясняется тем, что в 2009 году журнал Forbes отвел Эль Чапо 701-е место в списке самых богатых людей мира, оценив его состояние в миллиард долларов.

У Хоакина Гусмана имеется больше дюжины детей. Сообщается, что на Алехандрины присутствовал ее брат — Овидио Гусман Лопес. В октябре прошлого года он был задержан полицией, после чего в городе начались настоящие уличные бои. Члены картеля пытались отбить Овидио. На улицу вывели бронетехнику. В итоге, как сообщали «ФАКТЫ», в целях безопасности мирных граждан, Гусмана пришлось отпустить на свободу.

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