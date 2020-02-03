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Украина

Коронавирус все ближе: в Борисполе проверяют двух пассажиров из Китая

12:49 3 февраля 2020 210
Аэропорт «Борисполь»
Инф. «ФАКТОВ»

В международном аэропорту «Борисполь» госпитализировали двух пассажиров рейса из Китая. Подозревается, что они инфицированы новым коронавирусом.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что пассажиры сами обратились к медикам, им поставили предварительный диагноз ОРВИ. Но учитывая, что больные прибыли из КНР, их госпитализировали в инфекционное отделение, где проведут тщательное обследование.

Также проводятся проверки всех пассажиров рейсов из КНР. В частности, 2 февраля в аэропорт Борисполь прибыл самолет из китайского города Санья. Был выполнен скрининг повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа, который не выявил заболевших. Но за всеми пассажирами установили медико-санитарное наблюдение.

Ранее сообщалось, что в Индонезии применяют радикальные меры для дезинфекции пассажиров лайнеров, которые прилетают из Китая.

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