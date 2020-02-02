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Мир

Сеть впечатлили жесткие методы дезинфекции в Индонезии авиапассажиров из Китая (видео)

14:26 2 февраля 2020 505
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В Индонезии решили опрыскивать людей, прилитающих из Китая специальной жидкостью в рамках борьбы против распространения смертельного коронавируса.

В сети опубликовали ролик о том, как в Джакарте, столице Индонезии, встретили один из рейсов, прилетевших с Китая.

На видео видно, что люди выходят из самолета в масках, а под трапом их встречают люди в костюме химической защиты, которые опрыскивают прибывших специальной жидкостью. Так местные власти надеются избежать распространения вируса в их государстве.

Позже власти Индонезии, очевидно, решили, что такие меры неэффективны и временно прекратили полеты в и из материкового Китая, начиная с 5 февраля.

Тем временем Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения, в том числе средств индивидуальной защиты, для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.

«В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общем 12 тонн защитного снаряжения, которое уже на пути в Китай», — заявили в ЕК, отметив, что помощь оказали после получения информации из Китая о соответствующей потребности.

Как писали «ФАКТЫ», Китай наконец-то разрешил эвакуацию граждан Украины из эпицентра эпидемии — города Ухань. А Россия, где подтверждены сразу несколько случаев заболевания, не разрешила приземлиться в Москве самолету, вывозившему из Китая граждан Германии.

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