Немец обманул Google Maps, создав "пробку" при помощи тележки со смартфонами (видео)

Мир

Немецкий художник Симон Векерт в своем интернет-блоге рассказал о необычном эксперименте. Ему удалось обмануть приложение Google Maps, создав на улице Берлина «транспортную пробку» при помощи тележки с 99 смартфонами, которую он катил по дороге. Как утверждает Векерт, поскольку в одном месте одновременно находилось много мобильных устройств, Google Maps посчитало, что по этой улице медленно передвигается сотня автомобилей. И окрасило ее в красный цвет. Хотя на самом деле была дорога была пустынна: водители избегали сюда сворачивать, опасаясь несуществующей «тянучки».

Симон считает, что такие приложения, как Google Maps, полностью изменили понимание того, что такое карта и взаимодействие с ней. «Google Maps виртуально изменяет настоящий город», — говорит он.

Однако в реальность эксперимента немца поверили не все пользователи. Некоторые выразили мнение, что все телефоны должны были иметь доступ к GPS. А лежавшие на дне тележки его не имели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Google запустил устный переводчик для 44 языков.

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