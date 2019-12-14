Google запустил устный переводчик для 44 языков

Наука и технологии

Компания Google добавила в сервис Google Assistant функцию устного перевода. Сейчас она работает для 44 языков. Функция доступна как на Android, так и на iOS. Для того, чтобы изменить или добавить язык, необходимо выбрать устройство, на котором используется Google Assistant, пишет The Next Web.

В телефоны Android Google Assistant встроен и не требует отдельного приложения. Для iOS это приложение необходимо скачать.

Чтобы запустить режим устного перевода, достаточно сказать «Окей, Google». Далее произнести команду, например: «Мне нужен устный переводчик итальянского», «Помоги мне говорить на испанском», «Выполни устный перевод с польского на голландский», «Устный переводчик китайского», «Включи режим устного перевода».

В любом случае следует назвать нужную пару языков — и после сигнала начать говорить на одном из них. При этом язык определяется автоматически, специально переключать режим не нужно. Перевод устной речи можно будет не только услышать, но и увидеть на «умном дисплее».

Для выхода из режима устного перевода, необходимо дать смартфону команду, например: «Стоп», «Выйти», «Хватит» — при этом на «умном дисплее» надо провести по экрану слева направо.

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