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Политика

Турецкий бандеровец: Эрдоган взорвал росСМИ приветствием "Слава Украине"

15:33 3 февраля 2020 568
Зеленский и Эрдоган
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший сегодня в Киев, во время официальной церемонии встречи на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами «Слава Украине».

Военные ответили турецкому президенту, как и положено по уставу, словами: «Героям Слава!».

Во время встречи прозвучали гимны Турции и Украины.

В украинском сегменте соцсетей появились такие комментарии: «Уважуха Эрдогану»; «И кто теперь после этого Эрдоган? Бандеро-Турок?»; «Молодец Эрдоган! Легко произнес!».

Новость о том, что президент Турции произнес патриотическое приветствие подхватили также российские и сепаратистские СМИ, разместив видео официальной церемонии.

При этом в росСМИ не забыли приписать, что «Слава Украине —Героям слава» — лозунг Украинской повстанческой армии, ставший официальным воинским приветствием в Украине.

А также добавили, что УПА признана экстремистской и запрещенная на территории России.


Напомним, в октябре 2018 года Верховная Рада приняла закон о приветствии «Слава Украине!» — «Героям слава!» в армии и в полиции.

Впервые приветствие «Слава Украине!» и «Героям Слава!» украинские военные использовали на торжественном параде ко Дню Независимости в Киеве 24 августа 2018 года.

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