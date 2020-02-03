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Украина

Зеленский в Киеве встретился с Эрдоганом: полное видео

12:21 3 февраля 2020 236
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В Украину прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он встретился с Владимиром Зеленским на крыльце Мариинского дворца в Киеве перед строем почетного караула.

После переговоров тет-а-тет два президента откроют заседание украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня и подпишут ряд двусторонних документов. Также к визиту Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев созвано заседание украинско-турецкого бизнес-форума.

Напомним, прошлый раз Зеленский и Эрдоган встречались в августе 2019 года во время визита украинского президента в Турцию.

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