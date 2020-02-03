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Цена билета — поцелуй: киевский фуникулер приготовил сюрприз пассажирам на День влюбленных
14 февраля, в День Святого Валентина, который еще называют Днем влюбленных, на столичном фуникулере можно будет прокатиться за объятия или поцелуй.
Правда, сделать это можно будет не в течение всего дня, а лишь с 8 до 9 утра. Об этом на своей страничке в соцсетях пишет депутат Киевсовета Владимир Гончаров. Правда, он не уточняет, кого именно нужно будет обнять для бесплатного проезда.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году ко Дню влюбленных в Киеве в Печерском ландшафтном парке провели первый в Восточной Европе фестиваль гигантских китайских фонарей.
Фото Владимира Гончарова из Facebook.
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