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Общество и люди

Цена билета — поцелуй: киевский фуникулер приготовил сюрприз пассажирам на День влюбленных

15:33 3 февраля 2020 97
Фуникулер
Инф. «ФАКТОВ»

14 февраля, в День Святого Валентина, который еще называют Днем влюбленных, на столичном фуникулере можно будет прокатиться за объятия или поцелуй.

Правда, сделать это можно будет не в течение всего дня, а лишь с 8 до 9 утра. Об этом на своей страничке в соцсетях пишет депутат Киевсовета Владимир Гончаров. Правда, он не уточняет, кого именно нужно будет обнять для бесплатного проезда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году ко Дню влюбленных в Киеве в Печерском ландшафтном парке провели первый в Восточной Европе фестиваль гигантских китайских фонарей.

Фото Владимира Гончарова из Facebook.

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