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Мир

Только без паники: глава ВОЗ заявил, что опасность китайского коронавируса сильно преувеличена

16:19 3 февраля 2020 141
Тедрос Аданом Гебреисус
Инф. «ФАКТОВ»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неделей ранее объявившей о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, призвали страны отказаться от мер по ограничению поездок в Китай и торговле с этим государством.

Как передает «РБК-Украина», генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал не поддаваться панике и заявил, что на сегодня опасность распространения вируса не является слишком масштабной.

«На данный момент нет необходимости в ненужном вмешательстве в путешествия и торговлю. Мы призываем все страны выполнять решения, основанные на подтвержденных сведениях», — отметил он и добавил, что благодаря усилиям китайской власти новый вирус распространяется минимально и медленно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заражение людей китайским коронавирусом зафиксировали в 26 странах мира, добрался он и до Вьетнама, где по состоянию на 3 февраля заболели восемь человек.

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