Китайский коронавирус добрался до новой страны: свежие данные о жертвах

Мир

Коронавирус нового типа nCoV-2019 продолжает экспансию по миру. Заражение людей китайским вирусом подтвердили во Вьетнаме. Это уже 26-я страна, где были зафиксированы случаи заболевания.

По состоянию на 3 февраля во Вьетнаме заболели восемь человек. Первыми пациентами стали отец и сын, съездившие на родину в китайский город Ухань. Следом заболела 25-летняя администратор клиники, пообщавшаяся с указанными пациентами. Предполагается, что остальные зараженные — это могли быть пассажиры самолета, летевшие из Китая тем же рейсом, что и заболевшая семья.

Несмотря на расширение географии заболевания, Всемирная организация здравоохранения пока что не рекомендовала закрыть границы для людей и грузов из наиболее пострадавших регионов. Каждая страна сама решает, как будет справляться со вспышкой нового вируса. Так, КНДР объявила, что закрывает железнодорожное сообщение с Россией, где подтвердились два случая заболевания.

Согласно официальным данным, с начала вспышки новым вирусом заразились и заболели 17 389 человек, из них 17 205 — в Китае. От осложнений болезни скончался 361 пациент в Китае и еще один на Филиппинах.

Напомним, в Украине в связи с угрозой заболевания Минобразования решило рекомендовать вузам перевести на дистанционное обучение студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

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