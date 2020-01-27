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ВОЗ признала, что недооценила угрозу китайского коронавируса
Коронавирус, который уже унес жизни более 80 человек, несет угрозу всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне. Об этом сообщают европейские СМИ.
По данным ВОЗ, в Китае уровень угрозы очень высокий, на региональном и мировом уровне — высокий.
До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как «умеренная». Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили.
Напомним, общее количество умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек. Число пораженных новым вирусом, по официальным данным, составляет около 2,8 тысяч человек.
Случаи заражения также зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.
Из-за «китайского» коронавируса власти Монголии закрыли границу с Китаем — через пункты пропуска на границе запрещено движение транспорта и пешеходов.
Всемирная организация здоровья рекомендует людям для снижения риска заражения чаще мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания, использовать для обработки рук спиртосодержащие средства, избегать контактов с заболевшими, у которых наблюдается повышенная температура и кашель.
Как сообщали «ФАКТЫ» в «Киевском городском лабораторном центре МОЗ» сообщили, что в Украине также зафиксирован случай заболевания коронавирусом, но он имеет «некитайское» происхождение.
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