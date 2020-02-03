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Мир

Мировой экономике пророчат глобальный кризис из-за коронавируса: цены на нефть уже рухнули

22:21 3 февраля 2020 34
добыча нефти
Инф. «ФАКТОВ»

Китай, который стал эпицентром нового смертельного коронавируса, может сократить спрос на нефть, цены на которую в мире уже упали до минимума за последний год.

По информации Reuters, снизились цены на нефть всех основных марок. Некоторые нефтяные компании сократили добычу продукции из-за убытков.

По данным Bloomberg, ежесуточное потребление нефти в Китае уже сократилось примерно на 3 млн баррелей, то есть на 20%.

Так, цена нефти марки Brent по состоянию на 11 утра по тихоокеанскому времени составляла 54,8 долларов, достигнув минимума января 2019 года.

Аналитики Citigroup снизили прогноз по средней цене на нефть марки Brent в первом квартале 2020 года с $ 69 до $ 54. При этом на минимуме цена барреля, согласно прогнозу, может упасть до $ 47, что станет худшим результатом за два с половиной года.

А цена нефти U.S. West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 1,16 доллара до 50,40 долларов, что тоже является самым низким за последние 13 месяцев показателем.

В то же время Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая объединяет крупнейших ее экспортеров в мире, рассматривает возможность сокращения добычи «черного золота» на 500 тысяч баррелей. Так ОПЕК хочет повысить спрос, а следовательно — и цены на нефть, пишет Reuters.

Напомним, согласно официальным данным, с начала вспышки новым вирусом заразились и заболели 17 389 человек, из них 17 205 — в Китае. От осложнений болезни скончался 361 пациент в Китае и еще один на Филиппинах.

Несмотря на расширение географии заболевания, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала закрывать границы для людей и грузов из наиболее пострадавших регионов. Каждая страна сама решает, как будет справляться со вспышкой нового вируса.

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