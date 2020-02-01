Здоровье и медицина

Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? ВОЗ дала четкий ответ

Всемирная организация здравоохранения выступила с официальным разъяснением об отсутствии риска заразиться китайским коронавирусом через посылки Интернет-магазинов из Поднебесной. Соответствующее сообщение ВОЗ опубликовала в Twitter. Напомним, ранее ВОЗ выступила с важным предупреждениям правительствам всех стран мира.

Медики объяснили, что коронавирусы на подобных объектах не выживают долго.

«Вопрос: безопасно ли получать письмо или посылку из Китая? Ответ: Да, это безопасно. Люди, которые получают посылки из Китая, не рискуют заразиться 2019nCoV. Из предыдущего анализа мы знаем, что коронавирусы не выживают долго на объектах, таких как письма или посылки», — сообщили в ВОЗ.

А тем временем число погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 259 человек.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, какие важные новости о коронавирусе сообщил доктор Евгений Комаровский.



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