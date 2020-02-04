Нескорая помощь: мужчина умер за сто метров до больницы из-за неисправности авто медиков (видео)

Происшествия

В Житомирской области произошел печальный случай при доставке заболевшего человека в больницу: мужчина умер прямо в машине скорой помощи за сто метров до больницы. Ранее сообщалось о смерти в Житомире купальщика во время крещенских омовений.

О произошедшей трагедии передает ТСН.

В сюжете речь идет о том, что больных везли на обследование в санитарной машине — стареньком Уазике. При этом в салоне находилось восемь человек. Пациента, который не мог сам ходить, положили просто на пол и 40 километров его подбрасывало на неровной дороге.

По словам дочери погибшего, ее отца направили делать томограмму мозга. Опухоль не подтвердилась и медсестра, которая его сопровождала больного, осталась в областной больнице. Пациенты, родственники и еще одна медсестра сели в авто, но как только машина выехала за город, она сломалось.

Через 40 минут в холодной машине отец женщины потерял сознание, и она побежала за помощью в больницу, недалеко от которой сломалось авто.

Там в помощи ей отказали, рекомендовав позвонить в свою сельскую больницу. Оттуда на подмогу выслали еще одно авто, но пока машина была в дороге, мужчине становилось все хуже.

Через 2,5 часа его сердце отказало, и мужчина умер.

Его дочь возмущена и во всем винит медиков. Те оправдываются тем, что их авто только для транспортировки, и оборудования для реанимации в нем нет.

Чтобы выяснить кто виноват, в больнице провели срочное совещание, и определили, что мужчина погиб вследствие «неправильного алгоритма действий по вызову скорой» — дескать, нужно было звонить на «103», и машины появилась бы через минуту.

Тем временем дочь погибшего написала заявление в полицию и прокуратур, требуя проведения справедливого расследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали о неприятностях, в которые могут попадать врачи «скорой помощи» при вызове к пациенту.

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