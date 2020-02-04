24.86 / 25.12 27.42 / 27.82
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Нескорая помощь: мужчина умер за сто метров до больницы из-за неисправности авто медиков (видео)

23:55 3 февраля 2020 31
Скорая помощь
Инф. «ФАКТОВ»

В Житомирской области произошел печальный случай при доставке заболевшего человека в больницу: мужчина умер прямо в машине скорой помощи за сто метров до больницы. Ранее сообщалось о смерти в Житомире купальщика во время крещенских омовений.

О произошедшей трагедии передает ТСН.

В сюжете речь идет о том, что больных везли на обследование в санитарной машине — стареньком Уазике. При этом в салоне находилось восемь человек. Пациента, который не мог сам ходить, положили просто на пол и 40 километров его подбрасывало на неровной дороге.

По словам дочери погибшего, ее отца направили делать томограмму мозга. Опухоль не подтвердилась и медсестра, которая его сопровождала больного, осталась в областной больнице. Пациенты, родственники и еще одна медсестра сели в авто, но как только машина выехала за город, она сломалось.

Через 40 минут в холодной машине отец женщины потерял сознание, и она побежала за помощью в больницу, недалеко от которой сломалось авто.

Там в помощи ей отказали, рекомендовав позвонить в свою сельскую больницу. Оттуда на подмогу выслали еще одно авто, но пока машина была в дороге, мужчине становилось все хуже.

Через 2,5 часа его сердце отказало, и мужчина умер.

Его дочь возмущена и во всем винит медиков. Те оправдываются тем, что их авто только для транспортировки, и оборудования для реанимации в нем нет.

Чтобы выяснить кто виноват, в больнице провели срочное совещание, и определили, что мужчина погиб вследствие «неправильного алгоритма действий по вызову скорой» — дескать, нужно было звонить на «103», и машины появилась бы через минуту.

Тем временем дочь погибшего написала заявление в полицию и прокуратур, требуя проведения справедливого расследования.

Ранее «ФАКТЫ» писали о неприятностях, в которые могут попадать врачи «скорой помощи» при вызове к пациенту.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Анна Новосад

Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Шутка Брэда Питта о принце Гарри вызвала гримасу у принца Уильяма на церемонии BAFTA (видео)

Ирина Шейк

Почти без платья: Ирина Шейк встретилась на вечеринке с Брэдли Купером (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер