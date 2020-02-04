- 03.02 23:55 Нескорая помощь: мужчина умер за сто метров до больницы из-за неисправности авто медиков
- 03.02 23:18 Коронавирус наступает: в РФ спешно перенесли крупный инвестиционный форум
- 03.02 22:57 Легионер «Динамо» выдворен из лагеря команды Михайличенко
- 03.02 22:37 У госпитализированных в Киеве пассажиров из Китая коронавирус не нашли
- 03.02 22:21 Мировой экономике пророчат глобальный кризис из-за коронавируса: цены на нефть уже рухнули
- 03.02 21:58 Дело Шеремета: суд неожиданно начал рассмотрение дел Дугарь и Антоненко
- 03.02 21:47 Осиротевший теленок начал считать себя собакой после того, как его "усыновила" семья овчарок
- 03.02 21:24 Экс-глава «Лисичанскугля» украл почти 200 тысяч гривен и сбежал на оккупированную территорию
- 03.02 20:57 Подозреваемого в убийстве Окуевой оставили под стражей
- 03.02 20:38 Нехватка влаги и обилие насекомых-вредителей: эксперты прогнозируют неурожай из-за аномально теплой зимы
- 03.02 20:36 Убийство хирурга в центре Киева: полиция разыскивает кавказца с бородой
- 03.02 20:17 «Неинтересно»: Хабиб высказался о бое-реванше с Макгрегором
Нескорая помощь: мужчина умер за сто метров до больницы из-за неисправности авто медиков (видео)
В Житомирской области произошел печальный случай при доставке заболевшего человека в больницу: мужчина умер прямо в машине скорой помощи за сто метров до больницы. Ранее сообщалось о смерти в Житомире купальщика во время крещенских омовений.
О произошедшей трагедии передает ТСН.
В сюжете речь идет о том, что больных везли на обследование в санитарной машине — стареньком Уазике. При этом в салоне находилось восемь человек. Пациента, который не мог сам ходить, положили просто на пол и 40 километров его подбрасывало на неровной дороге.
По словам дочери погибшего, ее отца направили делать томограмму мозга. Опухоль не подтвердилась и медсестра, которая его сопровождала больного, осталась в областной больнице. Пациенты, родственники и еще одна медсестра сели в авто, но как только машина выехала за город, она сломалось.
Через 40 минут в холодной машине отец женщины потерял сознание, и она побежала за помощью в больницу, недалеко от которой сломалось авто.
Там в помощи ей отказали, рекомендовав позвонить в свою сельскую больницу. Оттуда на подмогу выслали еще одно авто, но пока машина была в дороге, мужчине становилось все хуже.
Через 2,5 часа его сердце отказало, и мужчина умер.
Его дочь возмущена и во всем винит медиков. Те оправдываются тем, что их авто только для транспортировки, и оборудования для реанимации в нем нет.
Чтобы выяснить кто виноват, в больнице провели срочное совещание, и определили, что мужчина погиб вследствие «неправильного алгоритма действий по вызову скорой» — дескать, нужно было звонить на «103», и машины появилась бы через минуту.
Тем временем дочь погибшего написала заявление в полицию и прокуратур, требуя проведения справедливого расследования.
Ранее «ФАКТЫ» писали о неприятностях, в которые могут попадать врачи «скорой помощи» при вызове к пациенту.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…