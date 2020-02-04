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Украина

Подморозит и засыпет снегом: синоптики предупредили о резкой перемене погоды

7:14 4 февраля 2020 124
снег
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшие дни погода в Украине с почти весенней сменится на типично зимнюю. Вместе с южным циклоном во все регионы придет сильный ветер, снегопады, гололедица на дорогах. Объявлено штормовое предупреждение и «оранжевый» уровень опасности.

4 февраля снегопады ограничатся территорией западных областей. В центральных и северных регионах синоптики обещают дожди, на юге и на востоке без осадков. На большей части страны днем до +5 градусов, на юге еще на сутки задержится тепло. Украинский гидрометцентр обещает в Одесской, Херсонской, Николаевской областях до +7…+10.

карта

5 февраля ожидается сильный снег, на юге — дождь с переходом в мокрый снег. Ситуация на дорогах будет сложной из-за гололедицы, снежных заносов. В западных областях выпадет до 20 сантиметров снега, в Карпатах — до 40 см, в центральных регионах — до 25 см, на юге — до 10−15 см.

карта

Кроме снега, приход настоящей зимы будет сопровождаться еще и сильным ветром. На западе ожидаются порывы до 15−20 м/с, в южных регионах — 17−22 м/с. Особенно сильным будет ветер в горных районах. Там возможны порывы до 25 м/с.

Напомним, согласно народным приметам, зима задержится приблизительно до середины марта. Леонид Горбань, народный синоптик, соглашается: по его расчетам, с окончанием календарной зимы ударят сильные морозы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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