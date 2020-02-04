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Происшествия

14-летний парень погиб под колесами поезда в Ивано-Франковске

10:04 4 февраля 2020 221
Полицейский автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в понедельник, 3 февраля, в Ивано-Франковске под колесами поезда сообщением Харьков — Рахов погиб подросток. Ранее в Херсоне 15-летний парень, попавший под поезд, лишился ноги.

Как сообщили в ГУНП в Ивано-Франковской области, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм парень скончался.

Правоохранители выяснили, что погибший — 14-летний местный житель. Тем временем издание «Галка» уточняет, что еще до того, как стало известно о гибели юноши, его родители обращались в полицию и сообщали о пропаже сына.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ, в Ирпене Киевской области парень и девушка попали под локомотив — их госпитализировали.

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