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14-летний парень погиб под колесами поезда в Ивано-Франковске
Вечером в понедельник, 3 февраля, в Ивано-Франковске под колесами поезда сообщением Харьков — Рахов погиб подросток. Ранее в Херсоне 15-летний парень, попавший под поезд, лишился ноги.
Как сообщили в ГУНП в Ивано-Франковской области, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм парень скончался.
Правоохранители выяснили, что погибший — 14-летний местный житель. Тем временем издание «Галка» уточняет, что еще до того, как стало известно о гибели юноши, его родители обращались в полицию и сообщали о пропаже сына.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ, в Ирпене Киевской области парень и девушка попали под локомотив — их госпитализировали.
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