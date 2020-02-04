Джонни Депп доказал, что его избивала жена: Эмбер Херд призналась в телефонном разговоре

Шоу-бизнес

В прошлом году Джонни Депп предъявил своей бывшей жене Эмбер Херд иск на 50 миллионов долларов. Актер обвинил экс-супругу в клевете. По его словам, в 2016 году она ложно обвинила его в домашнем насилии. Депп заявил, что Эмбер разработала план обмана, прикинувшись жертвой, чтобы раскрутить свою актерскую карьеру и загубить его собственную. Джонни утверждает, что никогда в жизни не бил жену. А вот она как раз часто его избивала. Так, однажды она запустила в него бутылкой из-под водки, повредив ему палец, после чего актеру потребовалась помощь хирургов.

Эмбер, которая после того, как подала на развод, демонстрировала свои фото с синяками, якобы оставленными ей Деппом, все отрицала.

Скандал, связанный с домашним насилием, крайне отрицательно сказался на Джонни. Ему начали отказывать отказывать в выгодных ролях.

И вот теперь в сети появилась аудиозапись телефонного разговора Эмбер и Джонни, в котором Херд сама признается, что била мужа. Разговор состоялся в 2015 году — за несколько месяцев до того, как Херд подала на развод.

В ходе сумбурной беседы, перемежаемой непечатными выражениями, Депп в том числе говорит, что Херд бросала в него вазы и разную кухонную утварь. И она это подтверждает. «То, что я бросалась горшками и кастрюлями, еще не значит, что ты можешь прийти и постучать в мою дверь», — говорит она.

Он также вспоминает, что во время ссоры накануне она ударила его кулаком. Херд говорит, что била не кулаком, а рукой. И выражает сожаление, что не стукнула его еще сильнее. Она также заявила, что не может обещать, что удержится от того, чтобы не ударить его в будущем. «Иногда я так злюсь, что теряю контроль», — сказала она.

«Это кончится плохо. Я уже говорил тебе об этом — я до смерти боюсь, что мы окажемся на месте преступления», — говорит Джонни, напоминая, что ему пришлось уйти из дома, так как он уже не может выносить насилия друг против друга, что она стала «маниакально злобной» и что он не хочет с ней драться.

В разговоре Депп также говорит, что послал сообщение некому Трэвису (позже сообщалось. что это менеджер), чтобы он пришел к ним и помешал нарастанию конфликта. Эмбер дразнит Деппа, называя его «ребенком» и призывая повзрослеть. «Да, приди и спаси меня… Трэвис спешит на помощь», — издевательски говорит она.

Фанаты Джонни уже начали кампанию в его поддержку в соцсетях под девизом «Справедливости для Джонни Деппа». Они требуют лишить Эмбер Херд ее роли во франшизе «Аквамен». А ему самому — вернуть роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», дальнейшие серии которых намерены снимать без него.

«Тот факт, что женщина отбивается или отвечает, не значит, что она не является жертвой повторяющихся случаев домашнего насилия… Мистер Депп явно намекает, что, если мисс Херд дала ему пощечину, она не может быть жертвой. Это просто неправда», — прокомментировал запись адвокат актрисы изданию Newsweek.

TW: Abuse Survivors.



Here's the audio where Amber Heard mocks Johnny Depp for calling for help while she was abusing him, she then loses her temper and fully admits to abusing him but proceeds to shame him again.



Typical abuser behavior. #TimesUp #JusticeForJohnnyDepp #MeToo pic.twitter.com/KJuit0LwbV — Sienna (@winonasrider) January 31, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали. что Эмбер Херд закрутила роман с женщиной: их засекли за поцелуями.

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