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Шоу-бизнес

Бывшая жена Джонни Деппа закрутила роман с женщиной: их засекли за поцелуями (фото)

10:48 14 января 2020 169
Эмбер Херд
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

После развода с Джонни Деппом и отношений с бизнесменом Илоном Маском, арт-дилером Вито Шнабелем, режиссером Энди Мускетти, актриса Эмбер Херд закрутила роман с женщиной. Папараци засекли 33-летнюю звезду фильма «Аквамен» на улице Лос-Анджелеса целующейся с 38-летней Бьянкой Бутти — кинематографисткой и художником-декоратором. А затем они вместе уехали на машине Херд.

Как сообщает издание Daily Mail, в прошлом году у Бьянки второй раз за четыре года диагностировали рак груди.

Эмбер, которая вышла замуж за своего партнера по фильму «Ромовый дневник» Деппа в феврале 2015 года, уже к мае 2016-го подала на развод, который официально был оформлен восемь месяцев спустя. Актриса никогда не скрывала своей бисексуальности. До встречи с Джонни она в течение четырех лет встречалась с женщиной-фотографом Тасей ван Ри.

Бьянка Бутти

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джонни Деппа бросила его пассия из России — танцовщица Полина Глен.

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