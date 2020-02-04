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Китайский коронавирус добрался до еще одной европейской страны
В Бельгии сообщили о первом подтвержденном случае инфицирования коронавирусом — его обнаружили у одного из девяти бельгийцев, в минувшие выходные эвакуированных из Китая. Ранее случаи заболевания фиксировались в 26 странах мира.
Как сообщает The Brussels Times, по информации госслужбы FPS Santé, прибывших разместили на карантин в военном госпитале. Больше ни у кого из вернувшихся в Бельгию коронавирус не был обнаружен.
Утверждается, что заболевший во время тестов чувствовал себя хорошо, никаких симптомов вирусного заболевания у него не наблюдалось. Сейчас этого человека, чье имя не называется, поместили в больницу Сен-Пьер, которая стала центром для потенциальных больных с коронавирусом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Филиппины стали первой страной мира после Китая, где в результате заражения коронавирусом умер пациент. Скончался 44-летний мужчина, который вернулся из охваченного эпидемией китайского города Ухань.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.