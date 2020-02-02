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Мир

Коронавирус начал убивать не только в Китае: зафиксирована первая смерть за пределами страны

8:26 2 февраля 2020 710
Медики в защитных костюмах
Инф. «ФАКТОВ»

Филиппины стали первой страной мира, где зафиксирована гибель зараженного коронавирусом 2019 nCoV человека за пределами Китая. Об этом сообщило местное отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Сообщается, что жертвой коронавируса стал 44-летний мужчина, который прибыл на Филиппины из эпицентра эпидемии — города Ухань.

«44-летний мужчина был второй подтвержденной человеком на Филиппинах с новым коронавируса 2019 nCoV. Он умер 1 февраля 2020», — говорится в сообщении.

Тем временем в самом Китае от нового коронавируса скончались уже 304 человека, а общее количество зараженных превысило 14 тысяч.

Напомним, посольство Украины в КНР получило предварительное согласие Министерства иностранных дел КНР на эвакуацию чартерным авиарейсом украинских граждан из города Ухань. Тем временем Москва не позволила совершить промежуточную посадку самолету из Германии, который следовал спецрейсом из зараженного коронавирусом Китая ради эвакуации граждан ФРГ.

Откуда взялся неизвестный вирус и почему он так быстро распространяется, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить».

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