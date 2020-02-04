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Украина

В Кабмине разобрались с платежками пенсионерки, которой предлагали продать собаку

10:49 4 февраля 2020 1187
пенсионерка
Инф. «ФАКТОВ»

После недавнего резонансного случая с пенсионеркой, которой не хватило пенсии для расчетов за газ, Кабинет министров проверил данные о субсидии, назначенной и выплаченной женщине «живыми деньгами».

В Офисе президента озвучили сведения, полученные из Кабмина. «Семья с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере немногим больше трех с половиной тысяч гривен. В среднем это позволило семье платить не более 300−350 гривен в месяц за коммунальные услуги, включая природный газ и электроэнергию», — заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программа «Свобода слова» на ICTV.

Напомним, пенсионерка из села Аджанка Кировоградской области пожаловалась в телеэфире на то, что выставленные два счета за газ суммарно превысили 2000 гривен и оказались выше пенсии. Депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар, которому была адресована жалоба, посоветовал пенсионерке продать собаку, если та относится к элитным породам.

Неординарный совет от депутата породил множество мэмов и фотожаб в соцсетях. Но в партии «Слуга народа» не увидели причин наказывать нардепа.

Фото скриншот видео ТСН/YouTube

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