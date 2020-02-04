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Здоровье и медицина

В Украину доставят тест-системы для диагностики коронавируса: названа дата

12:04 4 февраля 2020 14
системы
Инф. «ФАКТОВ»

В Украину 5 февраля прибудут тест-системы, с помощью которых можно диагностировать заражение китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Закупленные тест-системы — не новейшие экспресс-типа, а стандартные. Результатов анализов придется подождать в течение нескольких часов.

«Через пять часов после того, как запустим проверку, у нас будет результат», — объяснила министр принцип действия тест-системы в эфире «1+1».

Напомним, ранее в Украине не подтвердили коронавирус у двух пассажиров, прибывших 1 февраля в аэропорт «Борисполь» из Китая. Путешественники были доставлены в киевскую Александровскую больницу и там сдали анализы на вирус.

Не подтвердились случаи коронавируса во Львове и Ровно. Врачи установили, что имеют дело не с вирусом нового типа, а с давно известным заболеванием — аденовирусной инфекцией.

Тем временем в мире число заболевших новым типом пневмонии превысило 20 тысяч, зафиксировано 427 летальных исходов от осложнений заболевания.

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