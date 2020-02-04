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Студентка-иностранка заказала убийство бывшего мужа: в СБУ раскрыли детали (фото)
На Прикарпатье полиция и СБУ предотвратили дерзкое заказное убийство. Как выяснило следствие, студентка-иностранка, временно живущая в Ивано-Франковске, решила нанять киллера, чтобы устранить своего бывшего мужа, гражданина ЕС.
На тяжкое преступление женщина решила пойти, чтобы вернуть ребенка (после развода он остался с отцом) и избавиться от обязанности платить алименты.
Жизнь бывшего мужа заказчица оценила в 4,3 тысячи долларов. От киллера требовалось съездить в Европу, выследить жертву и убить так, чтобы бывшая жена осталась вне подозрений. На транспортные расходы женщина готова была выделить 500 долларов. Когда 3 февраля иностранка и «киллер» встретились для передачи денег, оба были задержаны.
О задержании злоумышленницы Украина сообщила консульству иностранного государства. По украинским законам женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, в 2019 году в Ивано-Франковске была жестоко убита студентка из Болгарии. По подозрению в убийстве был задержан сокурсник погибшей из Туркменистана.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?