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Гассиев впервые выйдет в ринг после поражения от Усика: названо имя соперника и дата боя
Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев, потерпевший свое единственное поражение в профессиональной карьере от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), возвращается в ринг после длительной паузы.
Последним боем уроженца Владикавказа была как раз встреча с нашим соотечественником, после чего россиянин взял паузу в выступлениях на полтора года. Как и наш соотечественник, Гассиев, имеющий 26 побед (19 из них — нокаутом), принял решение перейти в супертяжелый дивизион и первый поединок в новом дивизионе проведет 29 февраля в Ford Center в городе Фриско (штат Техас, США) против американца Джерри Форреста (26 побед, 20 из них — нокаутом, 3 поражения). Эта встреча пройдет в андеркарде супербитвы между Майки Гарсией и Джесси Варгасом в полусреднем весе.
Отметим, что дебют россиянина в супертяжелом дивизионе должен был состояться еще 27 июля прошлого года, но поединок Мурата против американца Джоуи Давейко был отменен в связи с травмой плеча, полученной Гассиевым в тренировочном лагере.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Карен Чухаджян поделился своими переживаниями до и после боя с россиянином Сергеем Воробьевым.
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