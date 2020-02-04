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Спорт

Украинец Чухаджян рассказал о своих переживаниях перед боем в России (видео)

10:47 4 февраля 2020 116
Карен Чухаджян
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

23-летний украинский боксер Карен Чухаджян (16 побед, 7 из них — нокаутом, 1 поражение), завоевавший титул Интернационального чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе в бою с россиянином Сергеем Воробьевым (9 побед, 6 из них — нокаутом, 1 поражение), поделился впечатлениями от поединка, прошедшего в Калининграде, и рассказал, с какой целью ехал в Россию.

«Предложение отбоксировать в России и побороться за титул WBA International поступило перед Новым годом. Честно говоря, сначала были сомнения, нужно ли туда ехать, но все же мы согласились из-за возможности выиграть чемпионский пояс. Также меня спрашивали, не боялся ли я хейта из-за поездки в Россию. Да, я думал об этом, но не боялся. Я ехал в Россию для того, чтобы привезти титул в Украину. Я уже писал в комментариях и повторю: да, я считаю Россию агрессором, но я не ехал „в гости к братской стране“, а ехал побеждать. Точка», — отметил киевлянин армянского происхождения в интервью «Трибуне».

«Ожидали домашнее судейство, тем более Воробьев — подающий надежды проспект, еще и в главном бою вечера. В момент объявления счета последнего судьи, честно говоря, я даже испугался, что мне не отдадут победу», — добавил Карен в комментарии «Luckypunch».

Чемпионский пояс WBA International позволит Чухаджяну, тренирующемуся под руководством бывшего чемпиона мира по версии WBA Вячеслава Сенченко, подняться в топ-15 рейтинга организации. К слову, регулярным поясом ассоциации владеет на днях пойманный на допинге россиянин Александр Беспутин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Иван Редкач получил годичную дисквалификацию за укус Дэнни Гарсии в очном поединке за статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBC.

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