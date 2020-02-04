Верят в сильного "старшего брата": генерал метко описал отношение украинцев к войне с Россией

Украина

Большая проблема украинцев — это вытеснение из общественного сознания ужасов войны. И особенно плохо, когда у некоторых людей к этому добавляется еще и вера в «доброго брата из России». Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос в интервью «ФАКТАМ».

«Самый наглядный пример отношения к войне для меня — это три украинских поезда, у пассажиров которых абсолютно разное мировоззрение, хотя, казалось бы, это граждане одной страны. В поезде Киев — Константиновка говорят только о войне, в поезде Львов — Москва — о могуществе и духовности России, о том, что там можно заработать неплохие деньги, в поезде Львов — Пшемысль — о заработках в Польше и желании туда уехать насовсем», — образно описал происходящее генерал.

Кривонос видит способ исправить перекосы информационной политики.

«Если на территории Донецкой и Луганской областей… люди знают, что такое обстрелы „Градов“, то основной массе населения Украины все это непонятно. Некоторые по-прежнему верят в доброго и сильного старшего брата, который все простит и сделает жизнь счастливой… Нужно каждый день и каждый час показывать, что война — это смерть и разруха, сломанные судьбы и полное отсутствие будущего», — считает офицер.

Генерал уверен, что Россия в ближайшее время не свернет с выбранного курса, и попытки расшатать Украину продолжатся. Об этом в интервью Кривоноса «ФАКТАМ» «Кремль изменил план „Новороссия“, Путину нужна вся Украина».

Фото Сергій Кривонос/Facebook

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