- 13:37 Рада сделала первый шаг к сокращению числа нардепов
- 13:23 Зеленский теряет доверие украинцев: обнародованы результаты свежего соцопроса
- 13:18 Верят в сильного "старшего брата": генерал метко описал отношение украинцев к войне с Россией
- 13:17 Гассиев впервые выйдет в ринг после поражения от Усика: названо имя соперника и дата боя
- 13:11 Планируйте день правильно: гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака
- 13:00 Кива в Раде якобы переписывался с Жириновским: в сеть попало новое скандальное видео
- 12:57 Беременная дочь Сумской показала редкое фото с мужем
- 12:45 Студентка-иностранка заказала убийство бывшего мужа: в СБУ раскрыли детали
- 12:45 Критиковал Кадырова: во Франции убили известного чеченского блогера
- 12:39 Грустный Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
- 12:37 Трамп шокировал дурашливым поведением во время исполнения национального гимна США
- 12:16 В Черкассах патрульный спас девушку: в сети показали видео
Верят в сильного "старшего брата": генерал метко описал отношение украинцев к войне с Россией
Большая проблема украинцев — это вытеснение из общественного сознания ужасов войны. И особенно плохо, когда у некоторых людей к этому добавляется еще и вера в «доброго брата из России». Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос в интервью «ФАКТАМ».
«Самый наглядный пример отношения к войне для меня — это три украинских поезда, у пассажиров которых абсолютно разное мировоззрение, хотя, казалось бы, это граждане одной страны. В поезде Киев — Константиновка говорят только о войне, в поезде Львов — Москва — о могуществе и духовности России, о том, что там можно заработать неплохие деньги, в поезде Львов — Пшемысль — о заработках в Польше и желании туда уехать насовсем», — образно описал происходящее генерал.
Кривонос видит способ исправить перекосы информационной политики.
«Если на территории Донецкой и Луганской областей… люди знают, что такое обстрелы „Градов“, то основной массе населения Украины все это непонятно. Некоторые по-прежнему верят в доброго и сильного старшего брата, который все простит и сделает жизнь счастливой… Нужно каждый день и каждый час показывать, что война — это смерть и разруха, сломанные судьбы и полное отсутствие будущего», — считает офицер.
Генерал уверен, что Россия в ближайшее время не свернет с выбранного курса, и попытки расшатать Украину продолжатся. Об этом в интервью Кривоноса «ФАКТАМ» «Кремль изменил план „Новороссия“, Путину нужна вся Украина».
Фото Сергій Кривонос/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?