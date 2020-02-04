Здоровье и медицина

Двух человек в Крыму проверяют на коронавирус

В аннексированном Крыму из-за угрозы китайского коронавируса 2019-nCoV отправили в больницу двух путешественников. Двое крымчан побывали в Китае, домой вернулись 31 января и 1 февраля, а сейчас в медучреждени ожидают результатов анализов.

Ранее в Крыму заподозрили коронавирус еще у четверых туристов, вернувшихся из Китая с симптомами простуды. Проверка показала, что страхи были напрасными. Присутствие опасного вируса не подтвердилось.

Тем временем в мире после заражения коронавирусом нового типа заболели 20 656 человек. В Европе вирус выявили во Франции, Германии, Испании, Великобритании, Финляндии, Швеции, Бельгии.

В Украине составлен список профилактических рекомендаций населению и врачам для избежания заражения. 5 февраля должны прибыть специальные тест-системы, позволяющие за несколько часов подтвердить или опровергнуть заражение вирусом.

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