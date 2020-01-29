4 февраля 2020

февральский день ровно 36 лет назад в университетском городке Беркли (штат Калифорния, США). На глазах у десятков свидетелей бойцы леворадикальной террористической группировки ''Симбионистская армия освобождения'' (С.А.О.) похитили 19-летнюю студентку второго курса Патрисию Хёрст. Девушка была третьей из пяти дочерей Эппирсона Рэндольфа Хёрста, сына американского миллиардера и газетного магната Уильяма Рэндольфа Хёрста.

Первоначально боевики собирались обменять заложницу на двух членов своей группировки, отбывавших тюремное наказание за политическое убийство. Однако этот план провалился при первой же попытке переговоров с властями. Тогда террористы выдвинули новые условия. За освобождение внучки известного миллиардера они потребовали выдачи каждому малоимущему жителю Калифорнии продовольственного пакета на сумму 70 долларов. По приблизительным подсчётам, это обошлось бы семейству Хёрстов в 400 миллионов долларов. В ответ вымогателям было заявлено, что семья не может пойти на такие расходы и предлагает выделить 6 миллионов тремя порциями по 2 миллиона.

После того, как представители Хёрстов успели раздать продовольственные пакеты на сумму 4 миллиона долларов и через сутки должны были вручить боевикам оставшиеся 2 миллиона долларов наличными, те внезапно изменили условия договорённостей. Они заявили, что заложница решила… вступить в ряды их армии! И в доказательство её согласия передали журналистам запись заявления Патрисии об этом.

Вся Америка громко и бурно обсуждала ситуацию с заложницей. Тогда ещё никому не было известно о том, что заявление Патрисии было вынужденным, что перед этим ей пришлось провести долгих и мучительных 57 дней в шкафу размером 2 метра на 63 сантиметра (!), подвергаясь постоянному психологическому и сексуальному насилию. Об этом все узнают позже, когда Патрисия Хёрст будет задержана с четырьмя другими преступниками после ограбления крупного банка и по приговору суда отправится в колонию отбывать семилетний срок.

В конце концов история эта завершилась благополучно. Насколько вообще такое слово применимо в данном контексте. Сначала президент США Джимми Картер сократил срок заключения, а затем уже президент Билл Клинтон сообщил о полном помиловании необычной узницы. Патрисия вышла замуж за одного из своих телохранителей, бывшего полицейского Бернарда Шоу и поселилась с семьёй в пригороде Нью-Йорка. По мотивам её нашумевшего похищения было написано несколько романов, одна опера и снято несколько художественных фильмов…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.