Клуб потребителей

Продуктовые ярмарки в Киеве с 5 по 9 февраля: названы адреса

В Киеве до 9 февраля работают продуктовые ярмарки. Традиционно на них можно приобрести разнообразные товары — от свежих овощей-фруктов и зелени до мяса и мясо-молочных изделий. Многие группы товаров представляют производители-предприниматели, мелкие агрохозяйства, фермеры, перерабатывающие предприятия. Горожане могут приобрести как отечественную, так и импортную продукцию, в том числе бакалею, консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбу и многое другое.

Ярмарки открыты до сумерек, с подсветкой — работают подольше.

5 февраля (среда) горожан приглашают на распродажи:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

6 февраля (четверг) покупателей ждут по адресам:

в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Печерском — на улице Московской, 31/33;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

7 февраля (пятница) распродажи состоятся в восьми районах:

в Голосеевском- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Соломенском — в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

8 февраля (суббота) сельскохозяйственные ярмарки состоятся:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), С. Лифаря (в границах улицы Закревского и проспекта Маяковского);

в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6, Б. Васильковской (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита В. Липковского и Богдановской);

в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишиа, 1−17.

9 февраля (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны — от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах Радужной и Старосельской);

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Между тем, как стало известно из сообщения столичного департамента благоустройства, в январе ликвидировано 163 точки несанкционированной торговли в городе. В районах часто проводятся рейды, чтобы обнаружить нарушителей правил благоустройства — участников стихийной торговли. Инспекторы составили в прошлом месяце 166 протоколов на торгующих в неустановленных местах.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, согласно недавним исследованиям, 20 процентов сливочного масла на рынке — это фальсификат, содержащий вредные для организма трансжиры. Специалисты дали советы, как выявить подделку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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