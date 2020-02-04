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Из-за пожара в общежитии харьковского колледжа эвакуировали десятки людей (фото)
Во вторник, 4 февраля, произошел пожар в общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций, которое находится в Шевченковском районе. Ранее в Днепре загорелось общежитие медицинского колледжа.
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщает, что в комнате на 3-м этаже пятиэтажного общежития загорелись домашние вещи и матрас. Из-за сильного задымления потребовалась срочная эвакуация студентов, находящихся на верхних этажах общежития. Всего спасатели эвакуировали 52 человека.
Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревательного прибора, который был подключен к электрической сети.
Ранее сообщалось, что пожар с многочисленными жертвами произошел в Одесском колледже. ГБР подозревает, что один из виновных в случившемся — экс-глава областной службы по чрезвычайным ситуациям.
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