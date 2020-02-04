Лучше отказаться от поездок: водителей предупредили о резком ухудшении погоды

Украина

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призвала автовладельцев, в особенности проживающих в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, на севере Донецкой и Луганской областей, воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. Как заявил на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве Глава ГСЧС Николай Чечеткин, в указанных регионах прогнозируется резкое ухудшение погоды — снег и ветер.

В связи с этим в регионах в круглосуточном режиме будет организована работа межведомственных штабов, а местным властям поручено обеспечить работу пунктов обогрева, особенно в восточных областях, где ожидается наибольшее снижение температуры, а также своевременно привлекать снегоуборочную технику.

В Киеве планируют ограничивать въезд в город большегрузного транспорта.

Тем временем в Украинском Гидрометцентре заявили, что 5−6 февраля на востоке Украины снежный покров достигнет 50 см снега, на дорогах будут снежные заносы и гололедица. В южных областях ожидается значительный дождь, переходящий в мокрый снег, порывы ветра 17−22 м/с, метель, на дорогах гололедица.

Напомним, синоптик рассказала, какой циклон принесет сильное похолодание в Украине. А в Украинском Гидрометцентре объявили штормовое предупреждение уже на 4 февраля.

Фото Автоцентр

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