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В ночь на 5 и 6 февраля в Киеве изменится график движение городского транспорта
В связи с ликвидацией аварии на поврежденных канализационных сетях на столичной улице Глубочицкой в ночь на 5 февраля вводится сокращенный график для трамваев № 14, № 15, № 18, а работа автобусов № № 9, 119 продлится. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что городская электричка в Киеве временно изменит маршрут.
Последние отправления:
№ 14 — от Контрактовой площади в 20:30, 20:45; от проспекта Отрадного — 22:00, 22:10;
№ 15 — от улицы Старовокзальной — 20:55, 21:10; от проспекта Отрадного: 21:10, 21:25;
№ 18 — от Контрактовой площади: 21:43, 21:58; от улицы Старовокзальной: 22:17, 22:30.
Маршрут № 9 — от станции метро «Лукьяновская»: 00:10;
Маршрут № 119 — от Контрактовой площади: 23:10.
В 5:00 движение обещают восстановить по прежнему графику.
Из-за ремонта сети на проспекте Маяковского в ночь на 5 февраля троллейбус № 91Н с 01:40 до 03:40 изменит маршрут движения и будет курсировать от ж/д вокзала «Центральный» до улицы С. Лифаря. С 03:40 троллейбус проследует по своему прежнему маршруту.
В ночь на 5, 6 февраля в связи с ремонтом контактной сети на бульваре Т. Шевченко троллейбусы № 93Н, 94Н (с 00:20 до 05:20) изменят свои маршруты, то есть поедут до «Южного» ж/д вокзала:
— № 93Н отправится от улицы Чернобыльской;
— № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.
Напомним, в День влюбленных, 14 февраля, в Киеве ценой билета на фуникулер станет поцелуй — за него можно будет бесплатно прокатиться на канатке. Также «Киевпастранс» разыграет в этот день между пассажирами проездной билет.
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