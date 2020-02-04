24.74 / 25.00 27.30 / 27.68
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В ночь на 5 и 6 февраля в Киеве изменится график движение городского транспорта

19:59 4 февраля 2020 60
ночью 5 и 6 февраля изменятся маршруты транспорта
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В связи с ликвидацией аварии на поврежденных канализационных сетях на столичной улице Глубочицкой в ночь на 5 февраля вводится сокращенный график для трамваев № 14, № 15, № 18, а работа автобусов № № 9, 119 продлится. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что городская электричка в Киеве временно изменит маршрут.

Последние отправления:

№ 14 — от Контрактовой площади в 20:30, 20:45; от проспекта Отрадного — 22:00, 22:10;

№ 15 — от улицы Старовокзальной — 20:55, 21:10; от проспекта Отрадного: 21:10, 21:25;

№ 18 — от Контрактовой площади: 21:43, 21:58; от улицы Старовокзальной: 22:17, 22:30.

Маршрут № 9 — от станции метро «Лукьяновская»: 00:10;

Маршрут № 119 — от Контрактовой площади: 23:10.

В 5:00 движение обещают восстановить по прежнему графику.

Из-за ремонта сети на проспекте Маяковского в ночь на 5 февраля троллейбус № 91Н с 01:40 до 03:40 изменит маршрут движения и будет курсировать от ж/д вокзала «Центральный» до улицы С. Лифаря. С 03:40 троллейбус проследует по своему прежнему маршруту.

В ночь на 5, 6 февраля в связи с ремонтом контактной сети на бульваре Т. Шевченко троллейбусы № 93Н, 94Н (с 00:20 до 05:20) изменят свои маршруты, то есть поедут до «Южного» ж/д вокзала:

№ 93Н отправится от улицы Чернобыльской;

№ 94Н — от проспекта Леся Курбаса.

Напомним, в День влюбленных, 14 февраля, в Киеве ценой билета на фуникулер станет поцелуй — за него можно будет бесплатно прокатиться на канатке. Также «Киевпастранс» разыграет в этот день между пассажирами проездной билет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили проявлением чувств на публике (фото, видео)

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

Анна Новосад

Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер