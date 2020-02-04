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В штаб Шевченко в сборной Украины перед Евро-2020 вошел еще один итальянец (фото)
Главный тренер сборной Украины, которой предстоит выступление на Евро-2020, Андрей Шевченко пополнил тренерский штаб «желто-синих» еще одним иностранным специалистом. К работе приступил 34-летний итальянский тренер по физподготовке Андреа Адзалин (на фото с Шевченко). Вместе с наставником национальной команды он уже побывал в расположении «Динамо» и «Шахтера» на сборе в Турции.
Ранее специалист работал в молодежной сборной Италии, французских «Монако» и «Нанте», сборной Греции, а также английских «Лестере» и «Фулхэме». Вместе с «Лестером» он отпраздновал сенсационный успех в чемпионате Англии в сезоне-2015/2016.
Андреа Адзалин со знаменитым тренером Клаудио Раньери причастен к сенсационному триумфу «Лестера» в чемпионате Англии
Напомним, что в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины, которой в марте предстоят спарринги с Францией и Польшей, входят Александр Шовковский, а также итальянцы Мауро Тасотти, Андреа Малдера и испанец Педро Харо.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер сборной Украины Малдера сделал тату с гербом и флагом Украины.
Фото ffu.ua, Getty Images
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