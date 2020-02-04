- 20:59 Депутатов возьмут измором: Рада будет принимать "земельный" закон под покровом ночи
- 20:57 Прилепин взял к себе в партию беглых «министров ДНР»: в сети смеются
- 20:52 Ветерана АТО "Бучу", обвиненного в покушении на бизнесмена, оставили под стражей
- 20:18 В штаб Шевченко в сборной Украины перед Евро-2020 вошел еще один итальянец
- 20:07 Оставили специально: автор учебника истории объяснил появление в нем Киану Ривза
- 19:59 В ночь на 5 и 6 февраля в Киеве изменится график движение городского транспорта
- 19:54 Главу Черновицкого облсовета уличили в вымогательстве взятки в 400 тысяч долларов
- 19:46 Сбой компьютеров и разрыв отношений: чем опасен Меркурий в знаке Рыб
- 19:39 Полтава присоединилась к областным центрам Украины, закрывшим школы на карантин по гриппу
- 19:13 Рада рекордно снизила ренту для добытчиков янтаря
- 19:12 Новые тренды в маникюре: модные акценты
- 19:08 «Особенные» с Венсаном Касселем и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
Ветерана АТО "Бучу", обвиненного в покушении на бизнесмена, оставили под стражей
Печерский суд Киева оставил под стражей ветерана Владислава Грищенко (позывной «Буча»), подозреваемого в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области. Об этом корреспондент hromadske сообщил из зала суда.
По его информации, содержание под стражей продлили до 5 апреля 2020 года.
Кроме того, было решено продлить срок предварительного расследования по делу покушения на бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака, в котором фигурируют супруги Грищенко с позывными «Буча» и «Пума» (они же фигурировали в материалах по делу убийства журналиста Павла Шеремета).
Сторона обвинения считает, что заказчиком убийства бизнесмена Михаила Чекурака из Косово Ивано-Франковской области был Василий Шкондеюк.
Напомним, 4 февраля суд также продлил срок ареста доктора Юлии Кузьменко, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!