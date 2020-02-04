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Ветерана АТО "Бучу", обвиненного в покушении на бизнесмена, оставили под стражей

20:52 4 февраля 2020 36
Ветерана АТО «Бучу», обвиненного в покушении на бизнесмена, оставили под стражей
Инф. «ФАКТОВ»

Печерский суд Киева оставил под стражей ветерана Владислава Грищенко (позывной «Буча»), подозреваемого в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области. Об этом корреспондент hromadske сообщил из зала суда.

По его информации, содержание под стражей продлили до 5 апреля 2020 года.

Кроме того, было решено продлить срок предварительного расследования по делу покушения на бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака, в котором фигурируют супруги Грищенко с позывными «Буча» и «Пума» (они же фигурировали в материалах по делу убийства журналиста Павла Шеремета).

Сторона обвинения считает, что заказчиком убийства бизнесмена Михаила Чекурака из Косово Ивано-Франковской области был Василий Шкондеюк.

Напомним, 4 февраля суд также продлил срок ареста доктора Юлии Кузьменко, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета.

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