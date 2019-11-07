Происшествия

Арест ветеранов АТО "Пумы" и "Бучи" может быть связан с делом о покушении на Павла Шеремета, — СМИ

Арестованные бывшие добровольцы, воевавшие на Донбассе, Инна и Владислав Грищенко могут быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Об этом говорится в материале «Украинской правды».

Сейчас расследованием занимается Главное управление Нацполиции Украины. Дело, в котором они фигурируют, открыли в июле 2018 года.

Супругов и еще одного АТОшника Ивана Вакуленко якобы подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Они должны были выполнить «заказ» и убить жителя Ивано-Франковской области. Для этого супруги прикрепили взрывчатку к машине жертвы в городе Косове. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший мужчина сам заметил взрывное устройство.

Издание пишет, что по словам Инны Грищенко, дело передали в Киев с формулировкой «в связи с причастностью к другим преступлениям». По данным «Украинской правды», следствие может связать супругов с делом журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве в 2016 году. Полицейское расследование по делу Грищенко ведет тот же следователь, который занимается расследованием убийства Шеремета.

Третий фигурант дела, Иван Вакуленко, которого следствие называет сообщником Грищенко, умер 18 октября. Официальная версия — самоубийство. За несколько дней до того Вакуленко, по словам Инны Грищенко, вызвали на допрос именно по делу Шеремета.

«Как известно, взрывчатку под авто Шеремета закладывали два человека — мужчина примерно 168−175 сантиметров роста с „испанской“ бородкой и его напарница, которая была на 5 см ниже. Супруги Грищенко действительно выглядят похожими на это описание», — говорится в статье.

По данным УП, Владислав Грищенко еще до службы на фронте был неоднократно судим: за мошенничество, вымогательство, хулиганство, избиения, грабеж и кражу. Последний раз он досрочно вышел из тюрьмы в конце 2013 года.

В 2017 году мужчина попросил досрочно снять последнюю судимость, ссылаясь на службу добровольцем, военные награды и положительную характеристику. Но суд отказал.

В 2016 году Грищенко в сотрудничестве с правоохранителями участвовал в инсценировке убийства. Он получил заказ на преступление, но не стал его выполнять и обратился в полицию. Сам АТОшник позже рассказывал, что за работу на следствие ему обстреляли окна и якобы планировали убить.

Напомним, Владислава Грищенко с позывным «Буча» задержали 24 сентября, его жену «Пуму» — 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования.

Журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль. За три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило. Из записей камер наблюдения в районе взрыва, установили, что взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ночь перед убийством под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный «Мерседес» и серая «Шкода». Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.

В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, «которые участвуют в уголовном судопроизводстве».

А в июле 2019 года бывший глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что среди версий убийства — деятельность экстремистски настроенных групп лиц.

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