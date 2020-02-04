Электронная рука вместо сапера: юные техники представили свои работы на конкурс в Киеве (фото)

Наука и технологии

Во вторник, 4 февраля, в Национальном техническом университете Украины «КПИ» имени Игоря Сикорского открылся Всеукраинский научно-технический конкурс «Эко-техно Украина 2020», на котором старшеклассники из 20 областей страны представили свои разработки. Часть из них может быть использована нашими бойцами на фронте. Ранее 19-летний студент из Киева создал устройство, которое обеспечит переносной компьютер высокоскоростным интернетом, причем не только в Украине, но и в любой другой стране мира.

Так, 16-летний Илья Мельник из города Славута Хмельницкой области создал электронную руку, которая способна уберечь жизни солдат. Представьте, вы устанавливаете эту руку на робот для разминирования, оснащенный видеокамерами. Картинка с камер передается на экран, который установлен в безопасном месте, допустим, в блиндаже. Сапер располагается перед этим экраном, надев специальную перчатку. С ее помощью он может дистанционно обезвредить мину или иное взрывное устройство. Ведь механические пальцы робота повторяют движения пальцев в перчатке на руке человека.

— Я начал создавать эту систему несколько месяцев назад, — рассказал «ФАКТАМ» Илья Мельник. — Изготовил электронную руку с помощью 3D-принтера. Буду ее совершенствовать, чтобы рука могла выполнять работу, требующую высокой точности. Она может использоваться как военными, так и гражданскими. Скажем, для выполнения работ в условиях химического загрязнения — вместо человека в опасную зону можно направить оснащенного моей электронной рукой робота, а не человека.

Мое увлечение техническим творчеством началось с подарка, который получил от родителей на день рождение — конструктор с электронными схемами. Он меня так увлек, что я занялся изучением языков программирования и техническим творчеством. У меня уже довольно большое количество разработок.

Победители конкурса «Эко-техно Украина 2020» будут названы 7 февраля. Они получат право представить свои разработки на международном конкурсе технических инноваций молодежи ISEF, который в мае пройдет в американском городе Анахайм (штат Калифорния).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что изобретатель, дипломированный физик из Угледара Донецкой области Алексей Кулишов создал уникальный ионизатор воздуха.

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