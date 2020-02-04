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Полиция нашла мошенника, укравшего 360 тысяч гривен на лечение детей на Тернопольщине
В Днепропетровской области задержали мошенника, который завладел деньгами, собранными на лечение восьмерых детей, пострадавших от взрыва газа в Подгаецком районе Тернопольской области.
Злоумышленник оказался заключенный, который с 2017 года находится в местах лишения свободы за совершение грабежа.
В настоящее время мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, однако уже на территории Днепропетровской и других областей Украины.
Напомним, о краже денег сообщила мама одного из восьмерых подростков, пострадавших в результате взрыва газа в сельском клубе на Тернопольщине. Женщина лично перечислила 365 тысяч гривен на несколько расчетных счетов, которые ей продиктовал по телефону незнакомец.
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