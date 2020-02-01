Девушку, которую пытался сжечь отец, обокрали прямо в больнице: подробности инцидента

Происшествия

В Черновцах обокрали 16-летнюю девушку, которую родной отец облил бензином и поджег. «ФАКТЫ» уже сообщали, что Аня Крицкая чудом осталась жива, но у нее обгорело все лицо. Ей предстоит много операций и длительная реабилитация. Кроме того, Ане, ее брату, младшей сестре и маме теперь негде жить — их дом сгорел. А сейчас «ФАКТАМ» стало известно, что Аню еще и ограбили — у нее украли 14 тысяч гривен, которые ей приносили неравнодушные люди.

- Большинство людей пересылают деньги на счет благотворительного фонда, который нам помогает. Но некоторые сами приходят в больницу и приносят наличные, — рассказала «ФАКТАМ» мама Ани Наталья Крицкая. — Так как дома у нас теперь нет, и живу я, как и Аня, в больнице, деньги мы хранили в палате — Аня спрятала их под свой матрас. В день, когда мне пришлось отлучиться, деньги пропали. Их украли в тот момент, когда Аня на несколько минут вышла в туалет. Дочка узнала о пропаже не сразу. С ней в палате лежала маленькая девочка и ее 19-летняя мама. В тот же день они неожиданно попросили врача отпустить их на выходные домой, хотя девочка еще не выздоровела. Когда они уехали, Аня захотела перейти на кровать своей соседки. Стала перестилать постель и обнаружила, что деньги пропали.

Дочка сначала не сказала об этом ни мне, ни старшему брату. В отчаянье перерыла все вещи, но так ничего и не нашла. В результате брат (мой старший сын) вызвал полицию.

Оказалось, деньги украла соседка по палате.

- Та самая 19-летняя мама маленькой девочки, — говорит Наталья. - Когда к ней приехали полицейские, она сначала утверждала, что не виновата и ничего не знает. Но, когда Аня выходила в туалет, в палате действительно оставались только эта женщина со своей дочерью. В результате потом она во всем призналась. Вчера отдала полицейским большую часть украденных денег… Страшно, что люди способны на такие циничные поступки. Воровка лежала с нами в одной палате и прекрасно знала об Аниной беде: что ее поджег и чуть не убил родной отец, что мы остались без крыши над головой. Но это ее не остановило… Аня из-за этого случая очень сильно перенервничала. Винила себя в том, что не уберегла деньги, плакала… Если до сих пор она не переставала удивлять нас своим оптимизмом, то сейчас немного замкнулась, стала нервной и беспокойной. Мы обратились к психологам.

В пресс-службе полиции Черновицкой области уточнили, что 19-летняя воровка родом из Глыбокского района Черновицкой области. В отношении женщины открыли уголовное производство по статье «Кража». В полиции подтвердили, что часть денег женщина вернула, а еще часть пообещала отдать в ближайшее время.

Ранее Наталья Крицкая рассказывала «ФАКТАМ», как ее муж, с которым она прожила 17 лет, часто выпивал и поднимал на нее руку. Но детей, по словам женщины, раньше не трогал. ЧП случилось 7 января, в Рождество. Когда 16-летняя Аня не позволила отцу в очередной раз ударить мать, тот окончательно вышел из себя, облил дочь бензином и поджег.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о не менее страшном случае в Запорожье, где мужчина облил бензином и поджег свою возлюбленную. За жизнь девушки врачи боролись несколько дней, но она умерла.

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