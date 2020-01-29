Происшествия

Мошенники не гнушаются даже теми деньгами, которые неравнодушные граждане собирают на лечение тяжелобольным детям. Мама одного из восьмерых подростков, пострадавших в результате взрыва газа в сельском клубе на Тернопольщине, лично перечислила 365 тысяч гривен на несколько расчетных счетов, которые ей продиктовал по телефону незнакомец.

— История со взрывом в сельском клубе поселка Угринов имела очень большой резонанс по всей Украине, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции Тернопольщины. - Напомним, что тогда восемь подростков в возрасте от 12 до 16 лет, пришли в клуб на репетицию вертепа. Неожиданно произошел взрыв. Ребят с ожогами (а у некоторых обгорело до 50 процентов поверхности тела) доставили в Больницу скорой помощи. Пятеро школьников были тогда в стабильно тяжелом состоянии, их поместили в реанимацию. Некоторым делали операцию по пересадке кожи.

Когда украинцы узнали об этой трагедии, они начали высылать деньги на лечение школьников. Было принято решение, что все средства будут поступать на карточку маме одного из пострадавших ребят. За короткое время удалось собрать достаточно большую сумму.

И вот мама одного из мальчиков, на карточку которой поступали деньги, обращается в полицию. Мол, мошенники обманным путем забрали все деньги, которые были у нее на счете.

Со слов пострадавшей, ей позвонил мужчина, который представился работником банка по имени Роман. Он сообщил женщине, что на ее счет поступают большие суммы, но у нее уже кончился лимит. И чтобы его продолжить, нужно провести некие манипуляции.

И женщина, не посоветовавшись с остальными мамами пострадавших от взрыва школьников, следуя инструкциям Романа, через iBox перечислила 17 тысяч гривен на номера нескольких мобильных телефонов, которые он ей диктовал. После этого в банке, видимо, обнаружив подозрительную активность, на всякий случай заблокировали карточку женщины.

Тогда человек, назвавшийся Романом, успокоил свою жертву, мол, банк заблокировал карточку случайно, якобы система защиты сработала автоматически. Он посоветовал женщине пойти в ближайшее отделение банка и разблокировать карточку. Что потерпевшая и сделала. Работник банка, заподозрив неладное, попытался отговорить свою клиентку: мол, слишком большие суммы с ее расчетного счета за короткий промежуток времени были переведены на подозрительные счета. Однако мама пострадавшего школьника сказала: «Все нормально. Эти деньги идут на благотворительность».

После того как счет был разблокирован, женщина перечислила мошенникам остальные деньги, а это в сумме — почти 365 тысяч гривен. Ей пообещали, что откроют для нее новый расчетный счет, уже без лимита, и все деньги вернут. Но когда полтора дня спустя этого не произошло, женщина поняла, что ее обманули.

В полиции Тернопольщины «ФАКТАМ» рассказали, что им удалось отследить звонок. Мошенник звонил из Днепропетровской области, скорее всего, из мест лишения свободы. Но сам звонивший пока не установлен.

Также в полиции сообщили о том, что причиной взрыва в сельском клубе Угринова могла быть утечка газа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мошенники сняли со счета онкобольной девушки все деньги, которые ей собирали на лечение посторонние люди.

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