Ученые назвали дату, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад

Мир

Эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета Чен Си заявил, что 21 февраля может стать переломным моментом в продолжающейся вспышке коронавируса, жертвами которого по состоянию на утро вторника стали 425 жителей Китая.

Об этом пишет Global Times.

Последние официальные данные показали, что за день в материковом Китае было зарегистрировано 3235 заразившихся по сравнению с 2829 случаями за сутки до этого, а общее число больных превысило 20 тысяч. Быстрый рост количества подтвержденных диагнозов означает, что эпидемия приближается к своему пику.

Ведущий китайский эксперт по тяжелому острому респираторному синдрому (SARS, атипичная пневмония) Чжун Наньшань заявлял, что пик вспышки придется на 12−16 февраля.

Однако Чен Си, доцент кафедры общественного здравоохранения Йельского университета, считает, что пик наступит 21 февраля. По его словам, усилия китайского правительства по борьбе с коронавирусом помогли контролировать вспышку: базовая способность к размножению (R0) вируса упала на 30 процентов после закрытия Уханя на карантин.

Напомним, что новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Его жертвами, по последним данным, стали 427 человек. Общее число заболевших в Китае приблизилось к 20,5 тысячи, а выздоровели к 4 февраля 632 человека.

Случаи заболевания вирусом выявили в Бельгии, Великобритании, Индии, Италии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Бельгии обнаружили коронавирус у одного из девяти людей, эвакуированных из Китая. Больше ни у кого из вернувшихся в Бельгию коронавирус не был обнаружен. Тем не менее, всех прибывших поместили на карантин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter