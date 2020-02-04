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Мир

Умерли 425 человек: в Китае назвали ужасное число жертв коронавируса

2:12 4 февраля 2020 53
Коронавирус наступает
Инф. «ФАКТОВ»

Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник достигло в Китае 19 700. Заболевание распространяется и на другие страны.

При этом число летальных исходов возросло до 425, говорится в сообщении комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, передает ТАСС.

В отношении еще более чем 21,5 тыс. жителей страны у медиков имеются подозрения на заражение новым коронавирусом. К настоящему времени из больниц выписаны в общей сложности 622 человека.

Больше всего пострадавших от коронавируса приходится на провинцию Хубэй — 13 522 человек. При этом жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек, говорится в сообщении местного комитета по вопросам здравоохранения.

По его данным, за прошедшие сутки в провинции было зарегистрировано 2345 новых случаев заражения коронавирусом, 64 человека умерли.

При этом в больницах провинции остаются свыше 10 тыс. инфицированных, более 2 тыс. из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве пока что не выявили случаев заражения коронавирусом: у прилетевших из Поднебесной пассажиров заболевания, к счастью, не оказалось.

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